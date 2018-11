Ryanair vallandas põrandal maganud töötajad

Ryanairi töötajad said lennufirma peale pahaseks, kui pidid tormi tõttu mõned tunnid Malaga lennujaamas ootama. Nende sõnul ei leitud meeskonnale hotellitube ja nad pidid magama põrandal. Ryanair kinnitas aga algusest peale, et foto oli lavastatud.

BBC vahendab, et töötajad on nüüdseks ebaväärika käitumise tõttu vallandatud. Hoolimata tormi tõttu lõksu jäämisest ja tekkinud pingetest kinnitas Ryanairi esindaja, et mitte ühtegi töötajat ei sunnitud põrandal magama. «Meeskond veetis lühikese aja selles ruumis, enne kui nad VIP lounge’i suunati,» ütles firma pärast seda, kui foto internetis kulutulena levima hakkas. «Nad lendasid järgmisel päeval tagasi Portosse.»