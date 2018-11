Pühapäevane reisisoovitus: mine avalda Arvo Pärdi Keskuses maestrole austust

Arvo Pärt on oma loominguga kõnetanud ja aidanud iseennast leida paljudel inimestel kogu maailmas. Tänapäeval enim esitatud elava helilooja isikupärane muusika on oluliselt muutnud paljude inimeste mõtteviisi ja ellusuhtumist. Arvo Pärdi heliteosed on mõjutanud suurt osa maailma 20. sajandi teise poole muusikast ja huvi selle vastu on üha kasvamas, kirjutab Puhka Eestis.