Lõuna-Aafrika tühistab kolm aastat tagasi inimkaubanduse takistamiseks kehtestatud ranged reeglid

Reeglid kehtestati kolm aastat tagasi ja nende eesmärk oli vähendada inimkaubandust. Reeglid näevad ette, et kaasas peab olema iga lapse sünnitunnistus ja juhul kui lastega reisib üks vanem korraga, siis peab esitama tõendi, et teine vanem on sellega nõustunud.

Reeglid tekitavad palju segadust ja mitmed perekonnad on jäänud väravasse maha ega pole pääsenud lennule. Pered kaotavad suuri summasid ning nende puhkuseplaanid saavad rikutud.

Lõuna-Aafrika Turismiorganisatsiooni juht Sisa Ntshona ütles Telegraph Travelile, et need «üsna ranged» reeglid on takistanud majanduse kasvu ning seetõttu leidis valitsus, et need piirangud tuleks uuesti üle vaadata.

«Me muudame need vastavaks rahvusvaheliste standarditega,» sõnas Ntshona. Ta lisas, et eeskirjade muutmiseks on vaja kohandada õigusakte, mida parlament tõenäoliselt selle aasta sees ka teeb.

Ta selgitas: «Lõuna-Aafrika on alati tahtnud olla juhtiv inimõiguste eest seisja, aga see võib turismi etteaimamatult mõjutada. On väga raske öelda, kui palju me oleme potentsiaalseid reisijaid kaotanud, aga on väga suur tõenäosus, et neid on.»

Ntshona tõi välja ühe «piinliku» olukorra, kus kõigil 80 kooliekskursioonil oleval lapsel jäi reis pooleli, sest neil ei olnud vajalikke dokumente kaasas.

Kohustus kontrollida vanematel korrektsete dokumentide olemasolu langeb lennufirmadele, kelle ülesanne on ühtlasi ka toimetada reisijad tagasi koju, juhul kui nad ei läbi passikontrolli.

Lõuna-Aafrika Turismiteenuste Ühingu peadirektor David Frost ütles Telegraph Travelile varasem sel aastal, et tegemist on ainukese riigiga, kellel on sellised reeglid ja seetõttu ei oska reisijad oodata, et taolisi dokumente võidakse küsida.