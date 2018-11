Pooleaastane joogapuhkus Aasias sundis kohanema ekstreemsete oludega

Mul oli seljakotis imeõhuke tumesinine joogamatt, ja vahel tundub, et see oli mu kõige väärtuslikum vara, sest seda läks tõesti vaja. Ühelgi varasemal reisil pole ma oma kaaslaseks valinud joogamatti, sest olen elanud lootuses, et harjutuse saab kirja ka selleta, aga mingil põhjusel on need hetked joogaharjutuste seltsis ikkagi üürikeseks jäänud. Ainult joogapuhkus Berliinis Taylor Hunti käe all oli kõigil viiel päeval täidetud joogaga. Tagantjärele meenutades polnud see kindlasti puhkus. Ma pole kunagi nii palju vaeva näinud ning ühtlasi meeletutest toidukogustest hoolimata kilosid kaotanud.