Arsti ettekirjutusest tekipeituseni: naeruväärsed viisid, kuidas inimesed püüavad end äriklassi nihverdada

Mitmetelt lennusaatjatelt uuriti, millised on need meetodid, mida reisijad kasutavad, et pääseda turistiklassist üles äriklassi. Selgus, et viise on erinevaid - peidetakse ennast nii teki alla kui ka öeldakse, et äriklassis lendamine on arsti poolt ettenähtud.

Kas on olemas mõni kindel viis, kuidas reisisaatjad ninapidi vedada? Lennukipersonal ütleb, et lollikindlat viisi ei ole. Ometigi väidavad paljud inimesed, et nad teevad seda pidevalt.

Äriklassis teki all istumise strateegiat proovib kõige rohkem inimesi, aga nagu üks stjuardess ütles, siis tegemist ei ole nähtamatuks tegeva keebiga. Kui kedagi midagi taolist märgatakse tegevat, siis tuleb tal välja otsida oma pardakaart, mis tõestaks antud istmele koha ostmist. Inimestel on raske mõista, miks ei või seal istuda kui tegemist on täiesti vaba kohaga.

Veel rääkisid lennusaatjad, et reisijate poolt on levinud ka väide nagu oldaks sinna lihtsalt ära eksinud. Näiteks ükskord oli reisijal kaasas arsti märkus, mis väitis, et sellele inimesele on äriklassis lendamine näidustatud. Selle olukorraga tuli lennusaatja toime nii, et palus kliendil maksta äriklassi istme eest ning hiljem võtta ühendust oma kindlustusfirmaga, vahendab dailymail.

Lisaks on olnud ka selliseid veidraid juhtumeid, kus reisija pistab pea kardina vahelt äriklassi ja palun klaasi veini, lootes saada midagi eriti head. Ka see nipp ei läinud stjuardessi peal läbi.

Lennusaatjate juht Jay Robert ütles MailOnline Travelile, et reisijate jaoks on äriklassi hiilimine lõbus mäng, aga reisisaatjad seda nii ei näe.

Ta ütles: «Lennukiistmed on toode mida me müüme ja sinna maksmata istumine on vargus.»

Kõige levinum karistus mida petturitele kohandatakse on häbitunde tekitamine. Samal ajal kui reisija saadetakse tagasi oma vana koha juurde, räägib lennusaatja valju häälega, et kaasreisijad kuuleksid mistõttu reisija enda kohale tagasi saadetakse. Samuti teavitatakse kõiki lennusaatjaid antud reisija käitumisest ja tema käitumist jälgitakse edasipidi erilise hoolega.