Viis reisilugu, mis ajavad sind naerma

Iirlane Joseph Griffin tõmbas internetis tähelepanu sellega, et ta oli sattunud segadusse oma poja GoPro kaamera kasutamisel. Selle asemel, et jäädvustada reisi Las Vegasesse, oli mees terve aeg filminud enda nägu. Seega olid tal reisist mälestuseks vaid lähivõtted oma näost. Tema poeg laadis selle naljaka video Youtube keskkonda.

Pärast eelneval ööl pidutsemist ärkas 24-aastane Šotimaalt pärit Jamie Ather üles ja avastas, et ta on broneerinud lennukipileti Riosse. Selle asemel, et purjuspäi tehtud viga kahetseda, otsustas mees, et läheb sellele imelisele reisile.