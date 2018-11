Ülimalt veidrad asjad, mida on üritatud lennukisse smugeldada

Selleks on põhjus, miks paljud lennufirmad piiravad seda, mida võib lennukisse kaasa võtta. Nimelt on paljudel riikidel ranged reeglid selle kohta, mida võib üldse riiki importida. Ei oska öelda, kas maod lennukisse toimetanud reisija tahtis korrata olukorda, mis leidis aset filmis «Maod lennukis» või ei suutnud ta oma lemmikutest nii kaua eemal olla.

Lennujaama turvamehed leidsid reisija pagasist purgi, mis sisaldas kümmet inimese silmamuna. Mille jaoks need olid? Kust need pärit olid? Me tahame teada!

Tõsi, kalkunit küll ei üritatud salaja lennukisse smugeldada, aga äramärkimist väärib see küll. Me oleme jõudnud olukorda, kus inimestel on lubatud lennukisse kaasa võtta teraapialoomi, kes aitavad ebameeldiva lennureisi vastu pidada. Meie arvates on see päris vahva!