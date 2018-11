Kes on see oluline isik, kelleta Inglismaa kuninganna kunagi ei reisi?

Kuninganna Elizabeth II on kuningliku perekonna kõige tähtsam liige ning tema heaolu ning turvalisus on seetõttu ülimalt olulised. Turvamehed on alati kuninganna lähedal, et keegi talle viga ei teeks, kuid lisaks neile on kuninganna kõrval alati veel üks oluline isik. Selleks isikuks on ei keegi muu kui kuninganna ihuarst.