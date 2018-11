Põrgust dildoni: maailma 10 kõige veidramat kohanime

See põrgu-nimeline koht pole Saatana kodu, vaid hoopis väike linnake Norras. Kuigi inglise keelt kõnelevatele inimestele on sel sõnal muu tähendus, pärineb kohanimi tegelikult norrakeelsest sõnast hellir.

58 tähte pikk kohanimi on paras keeleväänaja. Tegemist on maailma pikkuselt teise kohanimega.

Tõlkes tähendab see s*tta puhkusemäge.

Nimi, mis kõlab, nagu oleks ta pärit mõnest Monty Pythoni sketšist, on tegelikult tõeline linnake Burkina Fasos.

Tõlkes «kasutu sadam», kohale andis nime Prantsuse maadeavastaja Louis-Henri de Saulces de Freycinet varastel 1800ndatel. Algselt uskus ta, et laht on täielikult piiratud liivavalliga.

«Pettumuse saared» asuvad Vaikses ookeanis. Nime andis saarestikule Briti avastaja John Byron aastal 1765, kuna kohalikud polnud tema saabumisest just vaimustuses.

Selle humoorika koha ristiisa on kapten Cook ning viitab tegelikult üht kindalt tüüpi aerupaadile.

No Name, USA

See Colorados asuv koht sai tõenäoliselt omapärase nime, kui uusasunikud lihtsalt ei suutnud midagi välja mõelda.

Pole teada, miks on sellel piirkonnal taoline nimi, kuid arvatavasti on see seotud kas sõnadega kirik või klooster.