Lion Airi tragöödia nõudis veel ühe elu

Laupäeval teatas Indoneesia päästemeeskonna juht Muhammad Syaugi, et tööde käigus hukkus vabatahtlik sukelduja. 48-aastane Syarchul Anto hukkus reedel merest hukkunute välja toomisel. Usutavalt suri ta dekompressiooni tõttu.

«Minestanud Anto leidis SARi-meeskond,» ütles Syaugi. «Arstid osutasid talle abi ning ta tuli taas teadvusele, seejärel suunati ta dekompressioonikambrisse. Meil on vajalik varustus, kuid Jumala tahe oli seekord teistsugune…»

Mees hukkus just siis, kui lõpuks on usutavasti leitud lennuki kereosa. Lennuk kukkus 30 meetri sügavusele, kuid tugevad hoovused on otsinguid raskendanud. Kuuendal otsingupäeval leiti Syaugi sõnul kaks mootorit ja telik.