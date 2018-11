Rohkemat kui odav alkohol ja Ikea mööbel: Lätist leiab pärle nii nõukogude ajaloo kui tsaariaegse arhitektuuri huviline

Avasta Gauja rahvuspargis metsavendade radu

Läti suurim rahvuspark Gauja pakub põnevat tegevust mitmeks päevaks. Koiva jõe kaldal on ilusaid telkimiskohti ja erinevaid matkaradu, nagu Sietiniezise valgete liivakivikaljude ääres või Erglu kaljudel. Rahvuspargi südames on ajalooliste Liivi Ordu lossivaremetega Cēsise ehk eestipäraselt Võnnu linn, kuhu pääseb kohaliku ajaloomuuseumi ukse kaudu. Cēsise politseijaama hoovi vanadest vangikongidest leiab kohalike metsavendade ja nende toetajate saatusest kõneleva püsinäituse «Sirdsapziņas Ugunskurs» ehk «Põletav südametunnistus». Nõukogude ajaloo huvilised peaks Līgatnes üles otsima ka külma sõja aegse Läti Kommunistliku Partei salajase punkri, mis ehitati juhuks, kui peaks puhkema tuumasõda.

Nõukapärlid: hüljatud sõjaväelinnak ja salajane raadioteleskoop

Nõukogude ajast leiab Lätis muudki põnevat, näiteks mahajäetud sõjaväelinnak Skundra-1 või Ventspilsi lähedal asuv Irbene Raadioastronoomia keskus. Skundra-1 oli omal ajal radarijaam, mille eesmärk oli avastada õhuruumis mandritevahelisi ballistilisi rakette. Nüüdseks on linnak üle kahekümne aasta tühi olnud ja vaikselt lagunenud. Kui õige teeots Skundra linna lähedal üles leida, siis viib tee väikse parklani ja tõkkepuuni, mille juures kohalikud noored võivad pileteid müüa.

Paari euro eest saab kaardi ja juhised, kust leida seinamaal Leniniga või maa-alune punker. Mere äärest leiab Irbene raadioastronoomia keskuse, mis Nõukogude ajal oli salastatud, kuid on nüüd külastajatele avatud. Kohapeal võib võtta giidi ja kogu kompleksi läbi käia, kuid täiesti tasuta näeb mändide vahel ära tohutu suure raadioteleskoobi kogu oma sürreaalsuses.

Talvepalee arhitekti meistriteos üllatab Lätis

Killukese Vene tsaaririigi ajaloost võib leida Lätis Rundāle palee kujul. Rundāle arhitekt oli Francesco Bartolomeo Rastrelli, kes projekteeris muuhulgas ka Peterburis Talvepalee. Barokkstiilis palee ehitati Kuramaa hertsogi Ernst Johann von Bironi suveresidentsiks ja on tõeline 18. sajandi pärl Baltikumis. Biron oli keisrinna Anna soosik ja impeeriumi mõjuvõimsaim mees valitsejanna surmani. Ka Katariina Suure ajal oli Rundāle seotud keisrinna väljavalitutega. Tänaseks on Rundāle renoveeritud ja avatud külastajatele aastaringselt muuseumina. Suvel toimub Rundāles kontserte ja teatrietendusi ning eriti kaunis on lisaks muuseumile ka park palee ümber.