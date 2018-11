Passi taotlemiseks pole elusolek vajalik, ehk kõige veidramad faktid passi kohta

Kuigi esimesed viited passi sarnastele dokumentidele pärinevad aastast 450 eKr ning Inglismaa kuningas Henry V jagas reisidokumente oma kodanikele juba 15. sajandil, loodi pass nagu me seda täna tunneme alles 20. sajandil. National Geographic kogus kokku põnevamad faktid selle üliolulise dokumendi kohta.

Pass muumiale

Iidses Egiptuses ei ole teadaolevalt olnud midagi passi sarnast. Kui 1974. aastal oli aga Ramses II muumiat (surmakuupäevaga 1213 eKr) vaja restaureerimiseks saata Pariisi, otsustati talle teha kehtiv Egiptuse pass. Muumial oli isegi oma passifoto, mis kujutas tema iidset nägu. Passi oli märgitud Egiptuse kommete kohaselt ka tema amet, milles seisis: «Kuningas (hinge heitnud)».

Kuninglikud õigused

Ramses II juurde tagasi tulles - isegi kui tema eluajal oleks passid eksisteerinud ei oleks tal, kui elaval monarhil, seda vaja läinud. Nimelt ei vaja kuninglikust soost valitsejad reeglina passi. Suurbritannia kuningliku perekonna ametlikul veebilehel on kirjas, et kuna pass väljastatakse kodanikele kuninganna nimel, ei vaja kuninganna ise passi.

Ja tõepoolest, Suurbritannia passi sisse on kirjutatud, et selle dokumendi omanik tohib liigelda vabalt «tema majesteedi nimel». Põhimõtteliselt võib öelda, et kuninganna ise ongi justkui pass.

Samale järeldusele jõuti ka Jaapanis, kus otsustati, et keisrile on passi tegemine lihtsalt «sobimatu».

Linnud

Kui juba muumialegi tehakse pass, miks siis näiteks linnud ilma jätta? Araabia Ühendemiraatides on paljudel kõrgest soost meestel kombeks lennata koos oma pistrikega, mistõttu nõutakse riigis pistrikelt passi.

Pistrikest peetakse beduiinide kommete kohaselt Emiraatides sügavalt lugu. Kuna linnud on ka väärtuslikud ning võivad langeda nii smugeldamise kui ka varguse ohvriks, nõutaksegi, et lindudega üle piiri tulles peaks neil olema pass. Igal pistrikupassil on oma linnu isikut tõendav dokumendinumber, mis on ka linnu jala ümber oleval võrul.

Lemmikloomapassid