Eesti arstitudeng Jaapanis: kerakala mürgitusega patsienti nähes suutsin vaid kõigi Jaapani jumalate poole palvetada

Minu esimesel praktikapäeval ostsime Yukiga koos mulle metroojaamast kuukaardi. See maksis täpselt 12 300 jeeni ehk 95 eurot. Piletisüsteem on igas Jaapani linnas sama - ostad metroost kuukaardi (on võimalik osta ka üksikpileteid), saad kuu aega metrooga ringi vurada ning kui kasutad bussi või kohalikku rongisüsteemi, siis saad sinna piletiraha peale laadida. Nii lihtne ongi.

Metrood on ülipuhtad ja piinlikult täpsed

Metrood Fukuoka linnas olid äärmiselt loogilised: kõik on ladina tähestikus kirjas, ka inglise keelt on igal pool. Saab väga hästi hakkama, kui vähegi lae all olevaid silte lugeda suvatsetakse.

Metroojaamad olid väga puhtad ja ilusad: kui hommikul metroo peale läksin, et kooli minna, siis koristati jaama tolmuimejatega. Selliste pisikeste tolmuimejatega, nagu mul ja vast igal teisel eestlasel kodus on. Seejärel pestakse kõik võimalikud ja võimatud kohad lapiga üle. Sama lugu on metroorongidega.

Yuki sõnul on need kümneid aastaid vanad, kuid näevad välja nagu eile ostetud. Mitte kuskil rongides pole tehtud nii-öelda seda tänapäevast grafitit teemal «Mari armastab Jüri”» või «Toomas on tropp» nagu sageli võib märgata Tallinna liinibussides.

Metroo on Jaapanis äärmiselt täpne - sekundipealt või natuke varem jõuab metroorong oma peatusesse ja lahkub sealt samuti väga täpselt. Sama lugu on bussidega.

Metroojaamades on eraldi palgatud töötajad, kes seisavad piletite registreerimisväravate juures ja kummardavad ning tänavad, kui keegi inimene oma pileti väravatest läbi lööb. Pole vahet, kas kell on 08:08 või 16:24 (ajad, mil mina kooli läksin või sealt tulin) - see sama töötaja on ikka oma ametipostil ja hõikab rõõmsalt «Arigato gozaimasu!», kui temast möödud.

Praktika elustamistiimi liikmena

Praktika algas mul iga päev kell 8:30. Mul oli oma tiim - elustamistiim, mille uhke liige ma olla sain. Meie peamiseks ülesandeks oli vastu võtta kõik raskes seisus haiged, kes ei olnud seotud närvi- või südamehaigusega ega ka traumaga (nendeks puhkudeks olid osakonnas teised vastavad tiimid). Lisaks käis meie meeskond vajadusel ka haigla erinevates osakondades elustamas.

Mu tiim: Ochiai, Kawano, Hoshino, mina, Hirano, Nagashima, Yoshida, kaks tudengit, Maruyamat ei ole FOTO: Laura Zirel

Minu tiimis oli kuus arsti ja doktor Hoshino oli minu juhendaja. Ta on tiimis kõige targem ja kõige vanem. Lisaks on ta spetsialist kahel erialal - ta oli lõpetanud nii anestesioloogia kui ka üldkirurgia residentuuri.

Dr. Hoshino FOTO: Laura Zirel

Meeskonnas on ka doktor Nagashima, kes oli pidevalt dieedil ja sõi lõuna ajal vaid banaani ja jogurtit - seda kõike selleks, et oktoobris oma pulmas viks ja peenike olla. On ka doktor Maruyama, kelle nime hääldatakse kui «maru jama». Kõigile tegi see hirmsasti nalja, kui tema nime eestikeelset tähendust selgitasin.