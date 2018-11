Qatar Airwaysi tegevjuht kinnitas taas lennufirma Tallinnasse tulekut

Maailma parimaks lennufirmaks tituleeritud Qatar Airways plaanib lennufirma tegevjuhi sõnul endiselt Tallinnasse lendama hakata. Lennufirma poolt märtsis teatavaks tehtud sihtkohtade hulgast on nüüdseks kadunud Luksemburg, mistõttu võib arvata, et kui Tallinn taas mainitud sai, on lennufirmal Eestiga endiselt tõsi taga.