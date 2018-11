Itaalia arhitekt plaanib ehitada tehisliku «käsnamäe» õhusaastega võitlemiseks

Nüüd käis Amsterdamis elav arhitekt Angelo Renna välja uue rohelise idee Turini elukvaliteedi paremaks muutmiseks. Renna on disaininud suure käsnamäe keset linna, mis hakkaks endasse süsihappegaasi imama. Tehismägi saaks olema 90 meetri kõrgune ning see ehitatakse üles Turinit Lyoni linnaga ühendava raudtee tunneli kaevamisest ülejäänud pinnasest. Lisaks jätkusuutlikule süsihappegaasi imamise funktsiooniga oleks see ka tore linnapark kohalike jaoks.

«Mäe pealmised kihid (10-15 sentimeetrit) on segu liivast ja tsemendist ning teistest pinnasetüüpidest, mis on suutelised süsihappegaasi siduma mitteorgaanilisel viisil,» selgitas Renna.

Turin on rikka arhitektuuripärandiga linn, kus on laiad ning puudega ääristatud tänavad. Sellegipoolest on Turini linnaõhk üks saastatumaid terves Euroopas. Õhusaastet halvendab ka linna geograafiline asukoht madalas Po orus, mis ei lase õhul vabalt liikuda. 2017. aasta detsembris üritas linn saastatusega võidelda nii, et kehtastati ajutised liikluskeelud.