Hingedeaeg Tallinna vanalinnas: kõige rohkem ilmutavad end keskaegsed mungad ja kaunid naised

Näiteks on Tallinna Linnamuuseumis nähtud trepist alla kõndimas pika vanaaegse kleidiga kaunist naist, kelle puhul arvatakse tegemist oleva endisaegse kaupmehe tütrega, kes otsib taga oma kadunud last.

Vanalinna vanadel ehitistel on rääkida veel nii mõnigi nõiduslik lugu, mistõttu on endisaegsetel radadel jalutades asendamatuteks kaaslasteks terav silm ja avatud meel. Enne saabuvat jõulusaginat on just õige aeg meenutada kadunud põlvkondi ja tunnetada ajaloo müstilist hõngu.