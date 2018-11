British Airways lõpetab Tallinnast lendamise

Trip.ee portaali hinnangul ei pruugi eestlased aga liini kadumist tähelegi panna, kuna konkurents on siin päris tihe. Lennujaam või lennuajad ei pruugi küll sama mugavad olla, kuid lendude puudumise üle kindlasti kurta ei saa. Tallinnast lendavad Londonisse Ryanair (Stansted), easyJet (Gatwick), AirBaltic (Gatwick) ja Wizz Air (Luton). Hommikuseks kellaajaks Londonisse jõudmiseks tuleb siiski Finnairi kasutada. Ka Lufthansal on viimasel ajal Tallinnast Londonisse (LHR) rohkesti 119€ hindu.

ASi Tallinna Lennujaam kommertsjuht Eero Pärgmäe ütles, et Tallinna Lennujaamal on loomulikult väga kahju, kui mõni lennufirma peab majanduslikel põhjustel liini sulgema.

«Lennunduse näol on tegemist väga konkurentsitiheda äriga ning klientide valikud tulenevad viimasel ajal eelkõige parimast hinnast,» selgitas ta ning lisas, et konkurents Tallinna ja Londoni vahelises lennuliikluses on viimase kahe aastaga mitmekordistunud.