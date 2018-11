Võtame eeskuju? Uus-Meremaa kutsub külla, aga õhutab turiste enda järelt koristama

Uus-Meremaa uskumatult võimas loodus ja kaunid vaated said maailmakuulsaks eelkõige Sõrmuste Isanda filmi kaudu. Üha kasvav turistide arv on pannud riigi aga mõtlema selle peale, kuidas veenda turiste nende hindamatu väärtusega looduse ilu säilitama, kirjutas MSN.

«Tiaki lubadus» kutsub kõiki külastajaid üles vastutustundlikkusele. Turistidele pannakse südamele, et kogu enda poolt maha jäetud prügi tuleks ära koristada, et ka järgmistel inimestel oleks meeldiv kogemus.

Kõik turistid, kes lendavad riiki rahvusliku lennufirmaga Air New Zealand nävad lennu ajal kahe minuti pikkust videot Uus-Meremaa kaunist loodusest, mille sõnumiks on, et kõik, kes riiki reisivad, peaksid selle eest aitama hoolt kanda.

«Tiaki» on Maori põlisrahvaste keelest pärinev sõna, mis tähendab kaitsma või hoidma. Kampaaniaga on kaasa tulnud nii Uus-Meremaa turismitööstus kui ka valitsus.

«Uus-Meremaa on meie kodu. See on väärtuslik. Kõik, kes siin elavad või siia reisivad, on vastutavad selle eest hoolitsemise eest,» öeldakse videos.