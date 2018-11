Inglismaal tabati purupurjus lennukit juhtida plaaninud piloot

Politsei pani piloodi puhuma ning selgus, et tema veres on 100 milliliitri vere kohta 189 milligrammi alkoholi, mis on kümme korda rohkem Suurbritannias pilootidele lubatud 20 milligrammi normist. Autojuhtidele on Suurbritannias veres lubatud alkoholi tase 80 milligrammi.