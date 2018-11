Purjakil pagasikäitleja jäi lennuki pagasiruumi magama ning avastati alles pärast lennuki maandumist

Terve tunni aja pikkuse lennu pagasiruumis veetnud töötaja õnneks viga ei saanud, kuna American Airlinesi andmetel on nende pagasiruumis nii küte kui ka õhusurve regulatsioon.

Chicago politsei esindaja Anthony Guglielmi sõnul ütles mees politseile, et ta oli olnud purjus ja magama jäänud. Töötaja saadeti tagasi Kansasesse ning hetkel talle mingit karistust määratud ei ole.

Napsutanud pagasikäitleja on Piedmont Airlinesi töötaja, kes teenindas parajasti American Airlinesi lendu AA363. Mees jäi pagasiruumi magama pärast eelmise lennu pagasi maha laadimist. Sellel lennul uut pagasit peale ei laaditud, mistõttu tukastas mees tühjas ruumis.

«Meie esmane prioriteet on kindlaks teha, et Piedmonti töötajaga on kõik korras,» selgitas American Airlinesi esindaja.