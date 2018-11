Lennukisse laetud tulirelva tuua üritanud piloot vahistati

Juhtumi kohta koostatud politseiraporti kohaselt kutsusid turvakontrolli töötajad kohale politsei, kes selgitas välja, et pagas kuulus tõepoolest Machtemesile ning et piloot oli ise oma koti pakkinud ning polnud seda jätnud järelevalveta.

Sun Country Airlines kinnitas, et tegemist oli nende piloodiga, kuid ei soostunud kommenteerima, mis saab lennufirma ja piloodi töösuhtest edasi. Sellegipoolest kinnitas lennufirma esindaja, et arreteeritud piloodi lennul olema pidanud reisijad suunati edasi hotelli ning neile pakuti välja uued lennud.

USA transporditurvalisuse ameti esindaja Mark Howelli sõnul on väga vähe piloote, kel on üldse lubatud lennukisse relv tuua. «Nad peavad läbima lisatreeningu ning peaksid minema läbi teistsuguse turvakontrolli, mis on väga erinev sellest, et unustad lihtsalt tulirelva oma kotti,» selgitas Howell.