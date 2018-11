Kolm riiki maailmas, mis karistavad oma kodanikke reisil legaalselt kanepi tarvitamise eest

Hiljuti, 17. oktoobril legaliseeris Kanada kanepi tarvitamise, samuti on seadusega lubatud kanepitoodete tarbimine Uruguays ja ka Amsterdamis selleks ette nähtud kohvikutes. Jaapan, Lõuna-Korea ja Hiina on aga sedavõrd kanepi vastased, et kui nende riikide kodanikud tuvastatakse mõnes välisriigis sealsete seaduste järgi legaalselt kanepit tarvitamas, võivad nad koduriiki tagasi jõudes karistada saada, kirjutas Matador Network.

Sellise piiranguga tegi algust Jaapan. 4. oktoobril teatas Kanadas Vancouveris asuv Jaapani konsulaat, et Jaapani ranged kanepivastased seadused laienevad jaapanlastele nii koduriigis kui ka välismaal. Riigi seaduste kohaselt võib igaüht, kes jääb vahele kanepi kasvatamise, riiki toomise või riigist välja viimisega oodata kuni kümneaastane vanglakaristus. Neid, kes tabatakse kanepit omamas võib oodata aga kuni seitsmeaastane vanglakaristus.

Jaapani eeskuju järgis ka Kanadas olev Lõuna-Korea saatkond, kes teatas 16. oktoobril Twitteris, et lõuna-korealastele on kanepi tarvitamine ebaseaduslik, isegi kui nad viibivad riigis, mis seda lubab. Seaduserikkujaid «karistatakse vastavalt», lubas saatkond.

«Kanepisuitsetajaid karistatakse vastavalt Korea seadustele, isegi kui nad tegid seda riikides, kus marihuaana suitsetamine on legaalne,» selgitas Lõuna-Korea narkokuritegude uurimisosakonna juht Yoon Se-jin. «Erandeid ei tehta,» kinnitas ta.

Oma kodanikele kanepit keelavatest riikidest suurim on Hiina, kelle esindajad väljendasid end Lõuna-Koreast siiski leebemalt. Torontos asuv Hiina konsulaat saatis välja teate, et nad soovivad «Hiina kodanikele, eriti rahvusvahelistele tudengitele, meelde tuletada, et oma füüsilise ja vaimse tervise huvides palume kanepi tarvitamist või sellega kokku puutumist vältida.»

Kuigi Kanadas on kanepi tarvitamine ja omamine seaduslik, on keelatud seda riigist välja viia, ükskõik mis sihtkoht see ka poleks.

Eesti võõrsil kanepit tarvitanuid ei karista

PPA kommunikatsioonibüroo politseinik Maarja Punak kinnitas, et kui inimene tarbib Amsterdamis kanepit, siis Eestis teda selle eest ei karistata.

«Kui tuvastatakse tarvitamise tunnused, siis menetleja selgitab menetluse käigus välja koha ja aja. Kui inimesel on näiteks võimalik esitada tšekk kanepiküpsise ostmise kohta Amsterdamist, siis sellest on abi rohkem kui ütlusest, et tarvitasin Hollandis,» selgitas Punak ning lisas, et Eestis on kanepi tarvitamine endiselt paragrahv 151 alusel väärteona karistatav tegu.

Punaku sõnul on aga olenemata sellest, mis riigis kanepit tarvitati kriminaalkorras karistatav narkojoobes olekus Eestis sõiduki juhtimine. Kuigi see, et inimene on tarvitanud narkootilist ainet, ei tähenda automaatselt seda, et ta kontrollimise hetkel on ta narkojoobes, võivad kanepi näitel ilmneda narkootilise joobe tunnused ka kuus tundi pärast aine tarbimist.

«Seega ei ole mõistlik tarbida kanepit sisaldavaid tooteid vahetult enne lennukisse minemist ning seejärel Eestisse jõudes kohe sõidukit juhtima hakata. Joobe kestmise aeg ei ole alati üks ja sõltub nii aine kvaliteedist, kogusest kui tarbijast endast, seega tasub jätta kindlasti mõistlik ajaline varu ja minna sõidukit juhtima alles siis, kui ollakse 100% kindel, et joobetunuseid ei esine,» lisas Punak.

Välisministeeriumi kommentaar:

Välisministeerium soovitab kõigil reisijatel alati sõlmida reisikindlustus. Reisil olles tasub arvestada, et kui peaksite vajama arstiabi ja seejuures tuvastatakse joobeseisund (kas alkoholi või muude meelemürkide mõjul), ei pruugi kindlustusfirma ravikulusid hüvitada. Seetõttu soovitame reisijatel tutvuda põhjalikult kindlustuse tingimustega.