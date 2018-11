Psühholoogid soovitavad: kuidas pikendada puhkusel tekkinud õnnetunnet

Naudi ka tegelikult

Esimene samm on reisi päriselt nautida. See tähendab, et sa tead, kes sa oled, mis sulle meeldib ja teed täpselt seda, mida sa tahad. Belgia Liège’i Ülikooli professori, Jordi Quoidbachi sõnul kipuvad inimesed eirama oma isiksust, kui mõtlevad sellele, mis neid ees ootab – olgu reisil või elus – ja arvestavad enda vajadustega valesti.

Reisil olles ei peaks tema arvates niivõrd «sündmusele keskenduma, kuivõrd sellele, kes sa oled.» Tahad minna suusatama, mine Vaili ja kui sulle meeldib matkamine, ootab sind Machu Picchu. Pole mõtet end randa sundida ainult sellepärast, et Instagrami järgi on see maailma kõige popim paik.

Tee puhkusejärgne otsus

Enne kui hotellist välja kirjutad, mõtle põhjalikult, mis tegi sind reisi ajal õnnelikuks ja siis otsusta, kuidas seda maagiat tavapäeva tuua. Näiteks kui su jaoks oli lõõgastumine kõige õnnelikum osa reisist, otsusta, et leiad rohkem aega igapäevaseks mediteerimiseks. Kliiniline psühholoog dr Megan Jones Bell ütleb, et palju tõenäolisem on tervislikke harjumusi oma argiellu tuua, kui alustada neid õnnelikus keskkonnas, näiteks reisil.

Osta mõni asi

Vali oma reisil paar suveniiri välja – olgu kohalik käsitööehe, väiksed maiuspalad või kokaraamat piirkonna retseptidega, et kodus neid hõrgutisi järgi teha ja õnnelikke aegu tulevikuski meenutada.

Kostita sõpru

Cornelli Ülikooli psühholoogide uuringute kohaselt naudivad inimesed kogemuste jagamist rohkem, kui ostetud asjadest rääkimist. Nende sõnul «elavad meie kogemuslikud ostud mälestustes, mida me kalliks peame ja /---/ lugudes, mida me räägime.»

Seega kui tahad jagada sõpradega reisikogemusi, ilma et see mõjuks hooplemisena, korralda selline õhtu, kus sa kokkad sellesama kohaliku kokaraamatu järgi. Nii on kõhud täis ja vaimud seiklustest tulvil.

Valmistu uueks reisiks

Ajakirjas Applied Research in Quality of Life avaldatud uurimuse järgi teeb reisi planeerimine sind õnnelikumaks, kui tegelik reisil käimine. Just siis saab kõige eredamalt unistada, milline su puhkus võiks välja näha.

Kui aga reis tundub juba ette suur stressiallikas, ei saabu õnn ei reisi ajal ega pärast seda. Niisiis kui oled õnneotsinguil, kruvi oma reisiootused lakke!