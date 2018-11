5 salajast veinipiirkonda, millest sa ehk kuulnudki pole

Omanäolised viinamarjaistandused on kaalumist väärt suund, kui soovid mõnd riiki või piirkonda avastada uuel ja ootamatul moel, kirjutab Smart Travel.

Samut Sakhon, Tai: ujuvad viinamarjaistandused

Subtroopiline Kagu-Aasia ei seostu meile veinidega, kuid Tai võiks seda ometi. Bangkoki lähistel paiknevad veinikeldrid nagu Monsoon Valley Vineyard on võitnud rahvusvahelisi auhindu ning Samut Sakhoni provints on tänu mussoonihooaja vihmadele koduks «ujuvatele» viinamarjaistandustele, kus töölised nopivad saaki, sõites paatidega mööda niisutuskanaleid. Nagu kõik viljad Tais, on ka viinamarjad massiivsed. Paljudel veinikeldritel on ka oma restoran, kus kohalikud road ja veinid kenasti kokku sobitatakse.

Kakheti ja Mtskheta, Gruusia: veinilossid

Mitte kõik ei oskaks pakkuda, et maailma vanim veinimaa on Gruusia oma 6000-aastase veinivalmistamise ajalooga. Milline oleks hea moodus hoogustada selle mägise riigi kaunite, kuid suuresti vaeste maapiirkondade arengut, säilitades samal ajal kultuuri ja keskkonda? Märksõna on muidugi vein. Näiteks kunagine kuninglik loss Chateau Mukhrani on imeilus veinikelder, mille ajalugu ulatub 19. sajandisse.

Yamanashi, Jaapan: veinispaa

Fuji mäe lähistel asuv Yamanashi on jaapanlaste kuulsaim veinipiirkond. 19. sajandil asutatud ja prantsuse veinivalmistamise tehnoloogiaid praktiseeriv Maruki veinikelder kasutab pinnase harimisel näiteks lammaste abi – nii saavad külastajad lisaks veinile ka nunnusid loomakesi nautida. Hoshino Resorts Risonare Yatsugatake pakub külalistele aga veinispaad, kus hoolitsustes kasutatakse naabruses paikneva veinimaja viinamarju ja viinamarjaseemneõli.

Bali: ekvatoriaalvein

Taile sarnaselt on Baligi vaatamata oma troopikale võitnud veiniauhindu – selliseid «ekvatoriaalveine» on äärmiselt raske valmistada, sest viinamarjakasvatus eeldab märksa kuivemat kliimat. Lisaks on Indoneesia suures osas moslemiriik. Sababay Winery näiteks toodab auhinnatud ja kohaliku köögiga ideaalselt sobivaid veine, kuid paraku saab neist osa vaid kohapeal.

Bekaa, Liibanon: munkade tehtud rosé

Chateau Ksara vein poes Beirutis, Liibanonis FOTO: JAMAL SAIDI / REUTERS/Scanpix