Barcelona ikoonilisel Sagrada Familial puudub ehitusluba, kirikut ootab kopsakas trahv

Pärast trahvi maksmist saavad Sagrada Familia eestkostjad ka ametliku ehitusloa, mis tähendab seda, et tulevikus sarnaseid summasid enam välja käima ei pea.

Mitmed arhitektid on püüdnud Gaudí tööd jätkata, kuid tema originaalplaanid jäid Hispaania kodusõja ajal kadunuks. Hetkel lubatakse, et katedraal saab valmis 2026. aastaks, kui on Gaudí surma 100. aastapäev.