Uuring: Y-põlvkond on valmis reisimise nimel loobuma nii alkoholist kui seksist

Veelgi üllatavam on aga see, et oma mobiiltelefoni pidas üle poole vastanutest siiski reisimisest kallimaks. Vaid 41 protsenti oli nõus reisimise nimel oma telefonist loobuma. Võib-olla pole reisimine Y-generatsiooni jaoks nii palju väärt, kui oma kogemust sotsiaalmeedias teistega jagada ei saa?

Mis aga veelgi enam iseloomustab nooremat põlvkonda on ehk see, et 73 protsenti uuringus osalejaist väitis kõige enam kahetsevat kaotatud võimalusi. Kui keegi pakub neile võimalust lõputult tasuta reisida, on see tõepoolest midagi, mida oleks kahju käest lasta. Ka siis, kui selle jaoks tuleks ohverdada hulk oma tavapäraseid harjumusi.