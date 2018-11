Maailmaränduri päevik: grillisime vulkaani otsas laava kuumuses vahukomme

Bussisõit kestis 19 tundi ja viis mind läbi El Salvadori ja Hondurase. Jätsin hosteli rahvaga hüvasti ja jäin kella kahe ajal öösel väljuvat bussi ootama. See jõudis kohale väikse hilinemisega ja hirmuga vaatasin, kuidas mu ratas nööride abil katusele kinnitati. Lootsin vaid, et härrad on seda ennegi teinud ja ratas elusalt kohale jõuab.