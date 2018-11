Ümber maailma jalutav eestlane plaanib teekonda jätkata koos Vietnamist leitud kaaslannaga

Sâm oli minu kohta lugenud juba ühest Vietnami ajakirjast ning ütles mulle, et see pikk ümber maailma jalutamine, millega ma tegelen, on väga erakordne ja et ta sooviks millalgi mõnda aega koos minuga jalutada. Ma proovisin teda veenda, et see väga ekstreemne jalutamine on meeletult suur pingutus – nii füüsiliselt, emotsionaalselt kui mentaalselt.