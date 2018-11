Hong Kongi turistidele suunatud reklaam romantiseerib perevägivalda

«Kiiksuga armulugu», mida reklaamis näidatakse, tuletab inimestele hoopis vägivaldset suhet meelde. Kampaania autoriks on Chan Chi-fat ning ekraanil näeme, kuidas noor naine pakib meeleheitlikult asju, kuid avastab siis, et poiss-sõber on tema passi ära võtnud – sest ta ei taha, et naine Hong Kongist ülikooliõpingutele lahkuks.

Paljud on Twitteris välja toonud, kui kohutav on sõnum video taga ning kuidas see on otsene vihje inimkaubandusele. On seadusevastane ära võtta kellegi passi, et takistada tal reisida. Kõige tagatipuks on tegemist manipuleeriva käitumisega, mida kasutavad sageli vägivallatsejad, et oma ohvreid enda küljes kinni hoida. Tegemist on ka taktikaga, mida inimkaubitsejad kasutavad.