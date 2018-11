Elu Kanaaridel: ultraliberaalsetel saartel kehtib nulltorelants vaid nulltolerantsi vastu

Mis puutub kangemasse kraami, siis randub see suurelt jaolt Pasito Blancos, mis näeb oma villadega välja nagu mikro-Florida. Ja jõuab lõpptarbijani kusagil El Tablero hämaratel tänavatel, mis kannavad nimesid Cuba, Colombia ja Panamá. Need turistitühjad tänavad on täis kõveravõitu nägusid, kes võõrastelegi entusiastlikult tere ütlevad – ¡ola, buena noche!

Nii et hoolimata pakendikonteinerite olemasolust lendab kasutatud taara üldjuhul suure kaarega üldprügisse. Sest vahet pole. Ja tagasihoidlik fakt, et alumiiniumi taaskasutamine on 95 protsenti vähem energiamahukas kui alumiiniumi tootmine maagist, ei huvita eriti kedagi. Savi, meil on siin Hispaania – päike ju paistab. Pealiskaudsuse paraad on totaalne.