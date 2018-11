Eesti arstitudeng Jaapanis: tulin nende uhkest tualetist välja märja, odekolonni järgi lõhnava ja veidi hirmununa

Huvitavad küljed (kindlasti mitte negatiivsed) on need, et kõik oli jaapani keeles ja vetsupotil oli hirmuäratavalt palju funktsioone. Just siis, kui ma olin leidnud WikiHow veebilehe, kus piltidega seletati lahti, kuhu istuma ja astuma pean, saatis Tele2 sõnumi, et mu kuulimiit on ületatud ja ma olen nüüd omapead: «Helista meile, kui arve ära oled maksnud! Nii kaua ei saa sa interneti kasutada, sõnumeid saata ega ka... helistada! Sinu Tele2.» WiFi ka ei töötanud - oh, neid lumehelbekese probleeme!

Asusin tualetti ise avastama. Mis on halvim asi, mis saaks juhtuda? - mõtlesin. Esimene asi, mida tähele panin, oli see, et kui potile lähenesin, hakkas kõlaritest linnulaulu tulema. Nüüdseks oskan juba öelda, et erinevatel tualettidel Jaapanis on ka erinevad helid - näiteks käisin WC-s, kus siristasid rohutirtsud ja mõnes tulid nii valjuhäälsed merekohinad, et ei kuulnud enda mõtteidki. See kõik oli aga selleks, et kõrvalolevas kabiinis asjataja ei kuuleks minu tegemisi. Jaapanlased on selles mõttes väga häbelikud.

Teine funktsioon Jaapani vetsupotil on veidi kentsakas. Ma ei oska sellele normaalset nimetuski anda. Kutsun seda lihtsustatult tagumiku pesemisfunktsiooniks. Kui vajutasin teatud nupule poti kõrval, purskus potist fontäänina üles veejuga. Seda kasutataksegi tagumiku pesuks.

Vesi on lõhnastatud: taaskord vastavatele nuppudele vajutades saab valida, kas soovid veele naiselikku aroomi või maskuliinset hõngu. Ja viimaseks - tagumikupesuks tarviliku fontääni suurust ja tugevust sai samuti valida. Kena oleks, kui kõiki neid nuppe uurides istuksid ikka poti peal, sest muidu juhtub nii, nagu minul - lahkud tualetist märja, odekolonni järgi lõhnava ja veidi hirmununa.

Täpselt kaheksa tundi pärast seiklusi Osaka lennujaama tualetis saabusin ma sellesse linna Jaapanis, kuhu jõudma pidingi - Fukuoka linna. Fukuoka on 1,5 miljoni elanikuga linn Lõuna-Jaapanis ja on üks lähimaid linnu nii Lõuna-Koreale kui ka Hiinale. Ma ootasin kannatlikult oma kohvrit ja hingasin kergendatult, kui ta viimasena lindi peale popsatas. Kõik mu kingitused jaapanlastele - Mesikäpa kommid, tädi Tiina kootud villased sokid ja Vana Tallinna pudelid olid ju seal!

Esimese asjana tundsin, et minu paksud teksased ja Adidase dressipluus on liiast. Kell oli 22:03 ja väljas oli 33 kraadi sooja. Seisin nagu mühkam oma suure kohvriga keset Fukuoka lennujaama ja vaatasin, kuidas minuga koos lennukil olnud jaapanlased kõik oma sõbrad-sugulased-perekonna leidsid ning neid kallistama ruttasid.

Kõhus hakkas korraks keeramagi, et äkki minu Jaapani perekond polegi tulnud. «Ma ju harjutasin kodus kummardamist ja kõike!» suutsin mõelda ja siis ma nägin teda - minust kolm pead lühem mustade juuste ja rosinasilmadega Jaapani tüdruk lehvitas mulle.

