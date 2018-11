Elu Hipaanias: ütled Marbella, mõtled venelased

Venelasi on siin tõesti palju! Isegi suunaviidad ja info kauplustes on tihti venekeelne. Peamiselt on siin kandis näha rikaste meeste naisi. Kohalike sõnul on just viiel viimasel aastal toimunud meeletu venelaste invasioon. Venelannad on siin üheselt ära tuntavad oma pruntis huulte ja muude iluoperatsioonidega. Nad kõik sõidavad Porche ja Range Roveri maasturiga.

Ma ei suuda mõista soovi siinsetel kitsastel teedel ja väga väikeste parkimiskohtadega piirkonnas suurte autodega ukerdada. Vahel on nad seal rooli taga nii pisikesed, et paistavad ainult suured päikeseprillid ja pruntis suu. Mulle tundub, et nad ei näe ka hästi, kuhu sõidavad. Olen püüdnud uurida mõnelt inimeselt, kes siin on aastaid elanud, kuid keegi ei oska selgitada, mis värk venelannadel huulte ja suurte autodega on.