Brexiti ei heiduta: inglased ostavad teadmatusest hoolimata massiliselt suvepuhkuseid Euroopasse

Suurbritannias asuva Sainsbury panga andmetel on juba ligi 5,6 miljonit britti soetanud järgmiseks suveks oma puhkusereisi, kirjutas Independent.

Nendest 2008 inimese hulgas läbi viidud uuringus selgus, et 49 protsenti neist suundub suvel Euroopasse ning 29 protsenti plaanis puhkuse veeta Suurbritannias. Ülejäänutest kavatseb kaheksa protsenti lennata Põhja-Ameerikasse, seitse protsenti Aasiasse ning viis protsenti Austraaliasse ja Okeaaniasse.

On endiselt selgusetu, kas Suurbritannia saavutab selleks ajaks Euroopa Liiduga soodsa piirileppe või mitte. Valitsus on juba hakanud valmistuma stsenaariumiks, mis juhtub siis, kui kokkulepet saavutada ei õnnestu ning mil moel see hakkab mõjutama reisimist.