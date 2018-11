10 maailma linna, mis sõltuvad turistide rahast kõige rohkem

Reisimise globaalne kasv on põhjustanud mitmes maailma paigus turistide «uputuse». Kui linnades nagu Veneetsia, Amsterdam ja Dubrovnik on see loonud suisa kohalike ja turistide vahelisi vastasseise, siis paraku sõltuvad paljud massiturismiga kimpus olevad linnad tegelikult külastajate rahast, kirjutas Traveller.