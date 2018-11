Lennufirma hädas: ligi 9,4 miljoni reisija andmed koos pangainfoga lekkisid

Hongkongis baseeruv lennufirma Cathay Pacific on sattunud andmevarguse küüsi, kirjutas news.com.au. Hetkel tundub, et varaste eesmärgiks oli kätte saada reisijate nimed, rahvused, sünnikuupäevad, telefoninumbrid, e-maili aadressid ja koduaadressid.

Cathay Pacific alustas uurimist kohe, kui nende ühe IT operatsiooni käigus selgus, et nende süsteemis on olnud selleks mitte volitatud isikutel ligipääs reisijate tundlikule infole. Lekkest on teavitatud ka politseid.