Uus trend? Lastele päranduse jätmise asemel minnakse selle raha eest hoopis reisile

Hiljutise Finderi poolt läbi viidud uuringu järgi kulutab kümnendik ehk rohkem kui 750 000 üle 50-aastast austraallast oma raha just luksuskruiisidele. Sarnast trendi on märgatud ka Suurbritannias ja USA-s.

Austraalia riiklik seeniorite liit viis oma 5770 liikme seas läbi uuringu, kus selgus, et oma maise vara lastele edasi pärandamine ei ole enam vanema põlvkonna seas peamine prioriteet. Nüüd soovitakse see raha kulutada hoopis reisimisele.

Finderi poolt Austraalias läbi viidud uuringu kohaselt armastavad üle 50-aastased reisida nii Vahemere riikidesse, Aasiasse, Põhja-Euroopasse, Uus-Meremaale, kui ka Alaskale ja isegi Antarktikasse. Austraalia kruiisireisijate keskmiseks vanuseks ongi 67 aastat, mis näitab, et see on eriti populaarne reisimisviis eakamate seas.

Kuigi Eestis sarnast uuringut pole tehtud, kinnitas Estraveli reisibüroo juhatuse liige Anne Samlik oma hiljutises intervjuus Postimehele, et ka Eestis on hakanud üle 60-aastaste reisijate arv kasvama.

«Kui 2010. aastal moodustasid nad meie reisijate arvust kuus protsenti, siis nüüd 14 protsenti, mille üle mul on ülihea meel,» sõnas Samlik, selgitades, et kui mujal maailmas ongi reisitud just pensionieas, siis meil ei olnud see varem lihtsalt võimalik.