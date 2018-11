Kuidas reis aga alguse sai, see on omaette lugu. Meri on mind alati lummanud, kuigi päritolult olen puhas Lõuna-Eesti maarott. Sellegipoolest on mereigatsus viinud mind lühematele purjeretkedele Eestis ja mujal. Unistasin nädala-kahe pikkusest purjereisist Vahemerel.