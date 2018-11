Hawaii väikesaar haihtus orkaani tõttu täielikult kaardilt

Chip Fletcher Hawaii ülikoolist tegi enne saare kadumist ka droonivideo, kust on näha, kui et tegemist ei olnud kuigi suure maalapiga.

Fletcher selgitas, et kui ta saare kadumisest kuulis, jahmatas see teda tõeliselt. «Selliste juhtumite tõenäosus tõuseb kliimamuutustega veelgi,» lisas Fletcher.

Kilomeetri pikkune ja 121 meetri laiune liivariba oli oluline pesitsuspaik looduskaitse all olevate munkhüljeste jaoks.

«See on järjekordne tükike maailma ökosüsteemide võrgustikust, mis on nüüd kadunud,» ütles Fletcher ning lisas, et arvestades orkaani jõudu ei ole seal suurt midagi imestada.