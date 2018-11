Kõige kõrgemal asuv linn maailmas meelitab elanikke kullaga

La Rinconada asub Ananea mäe küljel La Bella Durmiente, või teisisõnu Uinuva Kaunitari nimelise liustiku all. Linnake paikneb 5100 meetri kõrgusel merepinnast, mis on kõrgemal kui ükski Nepali või Tibeti asustus.

La Rinconada ei ole aga mõni pisike mägiküla. See on koduks ligi 50 000 inimesele, mis on võrreldav Pärnu elanike arvuga. Enamik linnaelanikest on sinna tulnud viimase paari aasta jooksul.