Paradiisi sünge seksiturism: eurooplased käivad eksootilises riigis lapsprostituute otsimas

Lisaks kaunitele randadele, lõputule päikesepaistele ning elavale Kariibide kultuurile meelitab paljusid turiste Dominikaani Vabariiki haiglane ning suisa kriminaalne himu, kirjutas news.com.au.

Noor ema, 17-aastane dominikaanlanna Candy on leidnud viisi, kuidas teenida kolmekordne keskmine kuupalk vaid ühe õhtu jooksul. Candy «teenindab» turiste, kes on tulnud saarele oma seksuaalseid fantaasiaid välja elama. Noor naine peab üleval pidama oma väikelast ning teisi sugulasi, kelle juures ta on elanud alates sellest, kui ta 11-aastaselt kiusliku vanaema juurest ära põgenes.

Candy teenib ligi 300 eurot, kui ta veedab öösel viis tundi 76-aastase Šveitsist pärit turistiga, kellega neil selline kokkulepe on. Šveitslane on vaid üks Euroopast ja Ameerikast saareriiki külastavatest turistidest, kes lähevad sinna nii alaealiste tüdrukute kui ka poiste käest seksi otsima.

Teismelise sõnul oli ta 14-aastane, kui ta prostituudiks ning peamiselt vanemas eas välisturiste teenindama hakkas.

Prostitutsioon on Dominikaani Vabariigis seadusega lubatud, kuid seks alla 18-aastasega mitte. Sellegipoolest on iga neljas Dominikaani Vabariigi prostituut alaealine ning väidetavalt pigistavad ametivõimud selles osas lihtsalt silma kinni.

Dateline'i ajakirjanik Krishnan Guru-Murthy käis olukorda kohapeal vaatamas ning leidis, et alaealiste prostitutsioon on Dominikaani Vabariigis avalik saladus, kui seda üldse saladuseks saab nimetada.

Saareriigi pealinnas Santo Domingos on alates kella 22st õhtul väljas alaealised tüdrukud ja poisid, kes end välismaalastest turistidele pakuvad. Ja seda Guru-Murthy sõnul kõike politsei silma all, kes on liiga korrumpeerunud, et vahele segada.

Ajakirjanik rääkis mitmete alaealiste seksitöölistega, kes väitsid seda tegevat vaesusest ning vägivaldsetest kodudest põgenemiseks.

«Nende näost on näha, et nad on nii noored,» sõnas Guru-Murthy ja lisas, et pole võimalik kogemata arvata, et tegemist võiks olla täiskasvanutega. «Iga mees, kes tahab nendega seksimise eest maksta, on lapsepilastaja,» ütles Guru-Murthy.

Supiro alustas tänavatel seksiga raha teenimist juba noore poisina ning nüüd on ta ise kupeldaja. Supiro on veendunud, et enamik turiste tuleb saareriiki seksi pärast.

«Nad tahavad proovida Dominikaani poissi, noort poissi. Nende oma riigis nad seda teha ei saa. Nad saavad oma fantaasia siin välja elada,» kirjeldas Supiro turistide võigast eesmärki.