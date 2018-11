Lennukis kaasreisijat käperdanud mees õigustas oma teguviisi: Donald Trumpi sõnul nii tohib

49-aastast Bruce Michael Alexanderit süüdistatakse lennukis aset leidnud seksuaalses ahistamises ja kaasreisija rindade katsumises. Mees selgitas ametivõimudele, et USA president Donald Trump «ütleb, et see on okei» kui naist katsutakse intiimsetest piirkondadest, kirjutab news.com.au.

Alexanderi ees istunud naine kirjeldas, et jäi lennukis magama, kuid ärkas selle peale, et tundis oma riideid liikuvat ning kellegi sõrmi tema paremal pool rinnahoidja piiri kobavat.

Kui alguses arvas naine, et ehk oli see kogemata, siis pool tundi hiljem juhtus sama lugu. Seejärel pööras naine ümber ning käskis enda taga istuval mehel lõpetada ning lennusaatjatel ta mujale istuma suunata.

Naine kirjeldas kriminaalkaebuses käperdaja kätt väga detailselt: «käed olid paksude sõrmedega, karvased ja mustade küünealustega.»

Alexander ise kirjeldas seletuskirjas vaid, et tema ees istuv naine rääkis temaga ning läks siis teise kohta istuma.

Kui pärast lennuki maandumist Alexanderi käed raudu pandi ja politsei ta minema viis, teatas ta, et «Ameerika Ühendriikide president ütleb, et naise intiimpiirkondade katsumine on okei».