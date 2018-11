Indias saavad turistid nüüd raha eest pulma minna

India pulmad kestavad mitu päeva ning on üle maailma kuulsad oma rikkalikkuse poolest, kirjutas Lonely Planet.

Pulmapidustuste oluline osa on maitsvad söögid-joogid, tantsimine ning värviderohke tähistamine ning pulmi nähakse kui väravat mõistmaks india kultuuri.

Pulmapeole saavad aga mõistagi ainult need, kes on sinna kutsutud, mistõttu on enamik turiste sellest kultuurielamusest ilma jäänud. Nüüd saab aga tänu uuele idufirmale My Wedding (tõlkes minu pulm) raha eest pulma igaüks, kes soovib.

My Wedding müüb turistidele sissepääsu «pileteid» traditsioonilistesse pulmadesse üle terve riigi.

Tehing on kasulik nii turistidele, kes soovivad traditsioonilist pulma kogeda, kui ka pruutpaarile, kel õnnestub tänu sellele veidi lisaraha teenida.

«Kõigi kultuuriliste elementide korraga kogemine ning süviti kohalikega suhtlemine - see on suur motiveeriv faktor reisijate jaoks,» selgitas My Weddingu tegevjuht Orsi Parkanyi.

Parkanyi lisas, et see on turvaline kogemus, kuna turist saab osaleda üritusel, kus on küll sadu külalisi, kuid kus ta on külaliseks ning tema eest hoolitsetakse.

Teenus viib võõrustajad ja turistid kokku enne pulmi, nii et turistid poleks täiesti võhivõõrad, kes siis pulma sisse sajavad.

Kuigi India pulmi on eri suurusega, on turist tõenäoliselt üks sadade külastajate seas. Pilet traditsioonilisse pulma maksab üheks päevaks ligi 130 eurot. Kahe-kolmepäevasele üritusele saamiseks tuleb välja käia aga ligi 220 eurot.