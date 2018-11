Lonely Planet tegi teatavaks 2019. aasta parimad sihtkohad

Sri Lanka

Sri Lanka FOTO: Rights Managed / Mary Evans / Natural History Mus/ Scanpix

Sri Lanka on muutumas üha populaarsemaks reisisihtkohaks oma eri kultuuride ja religioonidega, eatute pühapaikade ning rikkaliku ning ligipääsetava metsiku loodusega, surfamisvõimaluste ning hoolimata kümnendite pikkustest riigisisestest konfliktidest külalislahkete inimestega.

Sri Lanka pakub põnevaid elamusi nii perekondadele, adrenaliinijahtijatele, ökoturistidele, heaolu otsijatele kui ka toidunautlejatele. Isegi Sri Lanka põhja- ja idaosa, mis varem ei olnud ligipääsetavad, on nüüd avastajate jaoks avatud.

Saksamaa

FOTO: Stefan Schurr / PantherMedia / Scanpix

Saksamaa on tõeline innovatsiooni häll, olles pakkunud maailmale nii trükimasina, auto, aspiriini kui paljud teised toredad leiutised. Sada aastat tagasi sündis Saksamaal ka väike kunstikool Bauhaus, mille esteetilised mõjutused on üle maailma tunda veel tänagi. See sai alguse 1919. aastal Weimaris, puhkes õide Dessaus ning suruti siis maha natside poolt Berliinis 1933. aastal. 2019. aastal on Saksamaal plaanis Bauhausi sajanda sõnnipäeva varjus avada mitmeid kunstimuuseume ning korraldada selleteemalisi üritusi.

Zimbabwe

Victoria juga FOTO: ZINYANGE AUNTONY / AFP/Scanpix

Kuigi Zimbabwe on leheveergudele jõudnud pigem negatiivsetel põhjustel, on tegemist riigiga, millest reisisellid on alati vaimustunud. See pole mitte ainult üks Aafrika turvalisemaid sihtkohti, vaid seal on ka ülisõbralikud inimesed, imelised rahvuspargid, maailma pärandisse märgitud arheoloogilised varemed, metsaga kaetud mäed ning loomulikult võimas Victoria juga.

Kuigi 2018. aasta vastuolulised valimised on summutanud Robert Mugabe valitsusaja lõpule järgnenud optimismi, on zimbabwelaste seas lootus oma riigi tuleviku suhtes endiselt tugev. Nagu tavaks on, näevad kohalikud turistide külaskäike kui toetusavaldust nende teekonnal parema tuleviku poole.

Panama

Panama FOTO: Diana Nikolova / PantherMedia /Scanpix

Panama on Põhja- ja Lõuna-Ameerika ristumisteel ning siin ei kohtu mitte vaid põhi ja lõuna, vaid siit leiab eest ka tohutult mitmekülgse troopilise looduse. Selle auks avati Panamal ka põnev loodusmuuseum BioMuseo. Lisaks läbib Panamat ka kuulus kanal, mis ühendab ida läänega ning mängib maailma kaubanduses üliolulist rolli. Panama kanalit süvendati hiljuti, mistõttu mahuvad siit nüüd läbi ka maailma suurimad kaubanduslaevad.

Sellesse väikesesse riiki mahub palju aardeid. Siin on valge liivaga paradiisirannad, troopilised vihmametsad, udused mäestikud ning ehedalt säilinud põliselanike kultuur. On suisa uskumatu, et Panama on nii vähe tähelepanu saanud. 2019. aastal on Panama linn lubanud pidutseda nii nagu ei kunagi varem, et märkida oma 500-aastast ajalugu. iViva Panama!

Kõrgõzstan

Kõrgõzstan FOTO: Nick Hannes / Reporters/Scanpix

Kõrgõzstani hetk maailma turismilaval on tulnud tänu palju tähelepanu pälvinud 2018. aasta Maailma Nomaadimängudele. Tegemist on Kesk-Aasia võistlusega, milles pistetakse rinda kohalikel spordialadel.

Kõrgõzstanis on üle 2700 kilomeetri märgistatud matkaradasid, hiljuti uuendatud maanteede võrgustik muudab riigis ringiliikumise lihtsaks ning ka viisa tegemine on muudetud e-viisa näol lihtsamaks. Kõrgõzstan on kiirelt saamas oma kauni puutumatu loodusega iseseisvate reisijate lemmiksihtkohaks.

Jordaania

Jordaania FOTO: Erki Loigom