Purjus peaga Tais seinale grafiti teinud turiste ähvardab 10 aastat vanglas

Kuigi on iseenesestmõistetav, et kultuurimälestisi ei tohi sodida, ei osanud 23-aastane kanadalane Brittany Schneider ja Suurbritanniast pärit Furlong Lee tõenäoliselt oodata, et neile sedavõrd suur pahandus sellest võib tulla, kirjutas Matadornetwork.

Noored turistid jäid vahele 13. sajandist pärit kindluse Tha Phae seinale grafiti joonistamisega. Nende tegu jäi ka videolindile, mistõttu on teo tõestamine ja turistide süü tuvastamine imelihtne. Praegu on nad vahistatud ja ootavad kohtuotsust, mis võib neid viia kuni kümneks aastaks vanglasse ning lisaks peavad nad maksma kuni 26 600 eurose trahvi.

Lee ema ütles Telegraphile, et ta on nördinud, et see juhtus ajaloolises kohas ning vabandas kõigi ees, keda tema poeg on sellega solvanud. «Nii teda ei kasvatatud, aga ta on hakkama saanud rumala teoga,» ütles Lee ema.