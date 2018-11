Inglismaal sõitis reisijaid vedanud praam udu tõttu sisse jahile

«Täna peale kella 8-t hommikul sai HM rannikuvalve teate, et Red Falconi praam on paksus udus kokku põrganud vähemalt kahe jahiga, kui ta püüdis Cowesi sadama sissepääsu juures silduda,» seisis mere- ja rannikuvalve ameti teates.

«HM rannikuvalve võib kinnitada, et mitte kedagi pole vees ega Cowesi idaosas kadunud. Me saime ühendust inimesega, keda kuuldi appi hüüdmas ning temaga on kõik korras. Ta oli omaenda paadi peal ning hüüdis appi, et proovide praamijuhi tähelepanu saada,» seisis rannikuvalve teates.