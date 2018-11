Norra loetavaim veebiväljaanne kirjeldab Tallinna kui uues kuues seiklustelinna

«Tallinnas on endale koha leidnud popp ja noortepärane kunstimiljöö ning vanalinn pulbitseb gurmeerestoranidest. Euroopalikud mõjud on kasuks tulnud,» kirjutab VG. «Viimaste aastate vältel on Eesti pealinnast saanud ühtaegu toidumeka ja tehnolinn.»

Väljaanne kirjeldab Telliskivi loomelinnakut kui hipsterlikku kvartalit, mis on viimastel aastatel kasvanud kultuurseks ja trendikaks piirkonnaks. Vanadest kaubamajadest on saanud suured kunstigaleriid, butiigid ning omanäolised restoranid ja baarid.

Väljaanne märgib, et Tallinnas on veelgi hipsteripiirkondi, nagu Kalamaja, Rotermanni kvartal ja Torupilli, ning lisab intervjuu eesti-vene segaperest pärit Polina Rubtsovaga, kes avas mõned kuud tagasi Tartu maanteel koos itaallasest partneriga taimetoidurestorani Vegan Italy.

«Tallinna kujundavad üha enam euroopalikud mõjud. Sellepärast me julgesimegi nii erilaadse kontseptsiooniga välja tulla,» ütles Rubtsova VG-le ja lisas, et senini on veganirestorani külastajate tagasiside väga heaks osutunud. «Aga oleme ikkagi alles äsja avatud, nii et eks näis, kas huvi püsib. Õnneks on meil juba palju püsikliente.»