Ülevaade: millisesse sooja riiki on Eestist talvel kõige soodsam reisida

Pärast kena sooja suve läheneb jälle külm talv, millest paljud inimesed ei ole sugugi vaimustunud. Seetõttu arvutas metaotsingumootor momondo.ee välja, kuhu on soojadest sihtkohtadest eestlastel kõige soodsam talvel reisida.

New Delhi on selle talve kõige odavam soe sihtkoht

Eestlased saavad nädala jagu päikest nautida New Delhis vaid 890 euro eest. Aafrika on soodsaimate tabelis esindatud lausa kahe kohaga. Kulud Nairobis (Keenia pealinnas) on väga väikesed: reisihuvilised saavad nautida kolmekäigulist õhtusööki kahele inimesele 25 euro eest ja joogid maksavad umbes üks euro.

Kõige odavamad sihtkohad FOTO: Momondo.ee

Iganädalased söögikulud Nairobis on umbes 120 eurot (inimese kohta) ja joogid lisavad täiendavalt 28 eurot (inimese kohta); Kuid Johannesburgis, Lõuna-Aafrikas, on see umbes 150 eurot.

Teisel ja neljandal kohal on midagi ühist, nii Vietnamist Ho Chi Minh Citys kui ka Bali pealinnas Denpasaris saab mõlemad nii söögikorra kui ka joogi umbes nelja euro eest. See on suurepärane pakkumine, arvestades, et enamikus Euroopa linnades on lõuna- või õhtusöök üldiselt 10–20 euro vahemikus sõltuvalt linnast. Samuti on Bali pealinnas odavaimad keskmised hotellide hinnad: seitse ööd 3–4 tärni hotellis maksab alla 350 euro.

Kõige populaarsem sihtkoht talve käest põgenemiseks on Bangkok

Kümne kõige populaarsema sihtkoha seas pole Bangkok mitte ainult esimene, vaid ka odavaim (8. koht kõige odavamate sihtkohtade tabelis). Kuigi lendude hinnad pole just kõige madalamad, siis odav 3–4-tärniline majutus aitab kulusid hoida, keskmiselt umbes 65 eurot öö kohta.

Kõige populaarsemad sihtkohad FOTO: Momondo.ee

Mitte igaühele ei meeldi pikad lennud, nii on kaks kõige populaarsemat sihtkohta Hispaanias: Las Palmas de Gran Canaria ja Santa Cruz de Tenerife. Tenerifel on novembris veel maksimaalselt 23 kraadi ja Gran Canaria soojakraadid ulatuvad 19-ni. Ka detsembris või jaanuaris on veel hea minna, sest temperatuur langeb vaid mõne kraadi võrra.