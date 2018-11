Üllatav põhjus, miks hollandlased on maailma kõige pikemad inimesed

Võrreldes naaberriikidega nagu Saksamaa, on Hollandil võrdlemisi vähe loodusvarasid. Vee taandamisest tekkinud rikkalik pinnas on aga Hollandi põllumajanduse tõeline vägi, kirjutas Telegraph.

Holland on toidu ekspordis USA järel maailmas teisel kohal, mis on arvestades riigi 300 korda väiksemat pindala imetlusväärne. Samuti on Hollandis palju kariloomi, eriline rõhk on aga piimakarjal, mis on väidetavalt oluliselt mõjutanud hollandlaste pikka kasvu.