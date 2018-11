Neeme Raud: nädalavahetuseks Kopenhaagenisse!

Meelde jäi vaba, sõbralik ja mõnusa huumoriga õhkkond. Kirjutasin oma mällu, et taanlased ei ole surmtõsised. Ja et nende riigis on olemas kõik, mis ideaalsel maal olema peab: pikk ja võimas ajalugu, kroonitud pea – kuninganna –, keda armastatakse, muinasjutulised lossid, muinasjutuline vanalinn, oma muinasjutuvestja Andersen ja ta lood, muinasjutuline lõbustuspark Tivoli… Kuidagi, jah, see muinasjutuline domineeris seal tollase nõukogude noore jaoks.

Kopenhaagenisse pidin siis lendama veel läbi Moskva, aga Berliini müür oli poolteist kuud varem (novembris 1989) just langenud ning see andis lootust, et midagi muutub ka meie jaoks. Täielik vabadus oli muidugi veel liiga julge unistus. Aga vabaks me saime, sõit Kopenhaagenisse ja mujale muutus lihtsaks, aga uut Taani külastamist lükkasin aastaid edasi. Kuigi teadsin, et ei peaks.

Ent nüüd, augustis, võtsin lõpuks nädalavahetusel reisi ette ja see ületas kõik ootused. Lend Tallinnast Kopenhaagenisse kestab alla poolteise tunni ja seal ringiliikumine on tänu hästi toimivale transpordisüsteemile ülimugav. Lennujaamast Kopenhaageni peajaama, otse linna keskele jõudmiseks kulub vaid kümmekond minutit ja automaadist ise pileti ostmine, mida osa võõrkeelsete linnade puhul pelgan, on muudetud väga arusaadavaks ja lihtsaks. Nii et sõitmine nädalavahetuseks Taani end tuulutama ja kas või pelgalt toitu nautima pole sugugi ülikeerukas ega ülikallis.

Maailma gastronoomilisel kaardil on Kopenhaagen oluline sihtpunkt.

Restoran Noma, mida peeti aastaid maailma parimaks söögikohaks, on pärast vahepealset pausi taas lahti, orgaanilisema ja värskema toiduga kui enne. Sinna pääsemist tuleb muidugi pikalt ette planeerida, sest just selle restorani pärast tullakse Taani kogu maailmast. Enamasti annab interneti reserveerimissüsteem vastuse, et kõik lauad on kinni, kuid lähipäevadeks saab end ootelehele panna. Milline on väljavaade niiviisi laud saada, ma ei tea, sest isegi ei proovinud. Kuid Michelini tärnidega restorane on Kopenhaagenis 15 ja oivaliselt värskest kohalikust toormest toitu saab väga paljudes kohtades. Hommikuti muidugi taani saiakesed – danish! – ja lõunaks sealsed kuulsad lahtised võileivid smørrebrød’id.