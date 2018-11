EASi turismiarenduskeskus meelitab välismaalasi Eestisse kavala nipi abil

«Kampaania idee on siduda läbi põneva reisielamuse Eestiga inimesi, kelle sõnal on oma kaasmaalaste või ka rahvusvaheliste jälgijate seas tuntav mõju,» selgitas ta.

Klandorf-Järvsoo kinnitusel on turismiarenduskeskusel õnnestunud #EstonianWayga liita nii sportlasi, muusikuid, ettevõtjaid, ajakirjanikke kui ka populaarseid sotsiaalmeedia arvamusliidreid kogu maailmast.

Teiste hulgas on kampaania raames Eesti erilisust kogenud näiteks Norra suusalegend Frode Estil, Läti muusikakollektiiv Brainstorm, Briti helilooja ja maailmakuulsa vokaalansambli «The King’s Singers» endine laulja Bob Chilcott, rahvusvaheliselt tuntud telekokk Jack Stein, Soome hokilegend Jari Kurri, mõjukate meediaväljaannete nagu Evening Standard ja Aftonbladet ajakirjanikud ning sotsiaalmeedia mõjuisikud, kelle jälgijaskond on muljetavaldav.

«Iga eestlane, kes räägib välismaalasele, et Eesti on väärt koht, kuhu reisida, teeb tänuväärset tööd. Kui aga sedasama sõnumit levitavad suure jälgijaskonnaga sotsiaalmeedia tegelased või oma riigis tuntud ja tunnustatud arvamusliidrid, on mõju võrreldamatult suurem,» sõnas Klandorf-Järvsoo.